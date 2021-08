Estado distribui mais de 469 mil doses de vacinas contra Covid-19 na terça-feira (3)

Atualização: novo total de doses distribuídas e uma tabela atualizada foram publicados às 22h24.

A Secretaria da Saúde distribuirá, na terça-feira (3/8), um total de 469.845 doses de vacina contra a Covid-19 às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). Nesta remessa há imunizantes da Astrazeneca, Pfizer e Coronavac. Foram destinadas 228.645 doses para primeira aplicação e 241.200 doses para segunda.

A distribuição já está levando em consideração o novo cálculo de rateio de vacinas, no intuito de corrigir eventuais distorções causadas por estimativas populacionais que não condizem com a realidade ou casos de municípios que vacinaram mais pessoas não residentes, entre outras situações.

A partir do início da tarde, estarão disponíveis para retirada na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) as cargas das 1ª (Porto Alegre), 3ª (Pelotas), 8ª (Cachoeira do Sul), 10ª (Alegrete), 13ª (Santa Cruz do Sul), 16ª (Lajeado) e 18ª (Osório) CRSs, mais as da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. A 5ª CRS (Caxias do Sul) receberá as vacinas por via terrestre, levadas por um caminhão da Ceadi.

Por via aérea, um helicóptero da Polícia Civil levará as doses até a 4ª CRS (Santa Maria). Um avião da Brigada Militar transportará as doses da 7ª CRS (Bagé), em Bagé; da 6ª (Passo Fundo) e da 11ª (Erechim), em Erechim; da 2ª (Frederico Westphalen) e da 15ª (Palmeira das Missões), em Palmeira das Missões; e da 9ª (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí), em Santo Ângelo.

•Clique aqui e veja a lista de doses por municípios (duas abas).