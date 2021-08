Horário de verão vai voltar se a maioria do povo quiser, diz presidente

O horário de verão pode voltar como uma arma para incentivar o racionamento do consumo de energia elétrica e amenizar a crise hídrica (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou, nesta segunda-feira, 2, que o horário de verão pode voltar como uma arma para incentivar o racionamento do consumo de energia elétrica e amenizar a crise hídrica. Em entrevista, o presidente afirmou que isso pode mudar se a maioria da população preferir o retorno. Bolsonaro disse que vai pedir para uma rádio fazer uma pesquisa para determinar a “vontade popular” em relação ao tema.

Horário de verão é a prática de adiantar os relógios uma hora durante os meses da primavera e do verão, com o alegado objetivo de economizar energia nas regiões que mais recebem luminosidade solar nesse período do ano.

O horário de verão foi extinto por Bolsonaro em abril de 2019, pois havia o entendimento de que mudanças nos hábitos do consumidor e o avanço da tecnologia reduziram a relevância da economia de energia com a medida ao longo dos anos, principalmente pela popularização dos aparelhos de ar condicionado. O presidente também voltou a descartar a possibilidade de racionamento de energia elétrica neste ano.