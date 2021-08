Ato heroico: mulher invade residência para salvar criança durante incêndio

Uma mulher teve um ato heroico nesta segunda-feira, dia 02, no bairro São Bento, em Lajeado. Ao perceber um princípio de incêndio na casa dos vizinhos, ela entrou no imóvel e conseguiu apagar as chamas e ainda salvar uma criança. Ela sofreu queimaduras de terceiro grau e inalou fumaça

O Corpo de Bombeiros Militar de Lajeado foi acionado ao meio-dia. Chegando ao local, rua das Petúnias, os bombeiros constataram que o incêndio iniciou no fogão doméstico, onde havia uma panela no fogo para aquecimento de comida.

A vizinha, de 41 anos, tomou a iniciativa de apagar o fogo que se iniciava, arrancando cortinas da janela da cozinha e panos de prato em chamas, e usando uma mangueira de jardim deu combate ao fogo nos móveis. No local se encontrava uma criança de 12 anos, pois o responsável, pai, havia se ausentado para levar o filho, de dois anos, para o hospital por conta de um acidente doméstico sofrido que fraturou a clavícula da criança.

A queima foi parcial, sendo possível constatar parte da cozinha. A mulher foi encaminhada para atendimento médico.