Hospital da Brigada Militar inaugura novo pronto atendimento em Porto Alegre

O Hospital da Brigada Militar (HBM) de Porto Alegre abriu as portas do novo pronto atendimento nesta segunda-feira (2/8). O investimento de R$ 650 mil, feito a partir de recursos doados, triplicaram a área de atendimento e aumentaram os serviços oferecidos.

“O HBM presta um serviço de excelência que começa pelo atendimento às nossas forças de segurança, mas que se estende aos demais servidores cobertos pelo IPE Saúde. Recebe investimentos tanto do lado do poder público, com a plataforma de cirurgia robótica, um investimento de R$ 9 milhões feito pelo Estado no fim do ano passado, e de outro com doações privadas, como a do empresário Sidney Oliveira, que possibilitou a ampliação do pronto atendimento. Tudo isso porque encontram neste hospital uma referência e credibilidade de todos os profissionais que trabalham aqui”, destacou o governador Eduardo Leite.

“Reunimos, portanto, saúde e segurança, duas das áreas mais importantes e prioritárias da nossa gestão, para dar segurança a quem faz segurança, inclusive do ponto de vista médico, que é fundamental”, completou Leite.

O HBM é referência para atendimento dos policiais militares - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O HBM já tinha um pronto atendimento clínico 24 horas de 220 metros quadrados, com um consultório médico, uma sala de procedimentos e uma sala de espera. Com a conclusão das obras de ampliação, o espaço ganhou mais 410 metros quadrados, totalizando uma área de 630 metros quadrados. Agora, os pacientes contam com três consultórios novos, uma sala de triagem e uma sala de procedimentos de traumatologia.

A partir da inauguração, área do pronto atendimento passou de 220 metros quadrados para 630 metros quadrados - Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, lembrou que desde o início da pandemia o Hospital da Brigada Militar foi uma das referências para tratamento da Covid-19 na capital. “Essa emergência 24 horas esteve à disposição de todos os servidores estaduais, mas especialmente dos nossos militares e seus familiares, tendo salvado muitas vidas. Agora, com espaço e serviço ampliados, tenho certeza de que poderão exercer ainda melhor seu papel e proteger direta ou indiretamente todos os gaúchos”, afirmou.

Rosa Amália Beltrame, que trabalha há mais de 40 anos no hospital, foi homenageada - Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Além da cerimônia de inauguração, houve uma homenagem a pacientes curados de Covid-19 que passaram pelo HBM, à servidora Rosa Amália Beltrame, que tem mais de 40 anos dedicados ao hospital, ao reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Evilázio Teixeira, ao diretor do HBM, tenente-coronel Arthur Arregui Zílio, e ao ex-treinador da Seleção Brasileira Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga, que representou o empresário e benfeitor Sidney Oliveira.