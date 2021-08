Escola Superior de Advocacia de Estado completa dois anos com mais de 1 milhão de acessos no portal

A Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva, da Procuradoria-Geral do Estado (Esae-PGERS), nesta segunda-feira (2/8) comemora dois anos voltada ao ensino jurídico, com mais de 1 milhão de acessos ao Portal de Capacitação.

O número é o reflexo da oferta de mais de 200 atividades, entre cursos de aperfeiçoamento e eventos presenciais, on-line e gravados, aos procuradores, servidores e à sociedade gaúcha. Grande parte desse conteúdo está à disposição no canal da PGE no Youtube, onde foram promovidas lives com renomados professores de grande visibilidade nacional e internacional – especialistas, mestres e doutores – na área jurídica e em outras de interesse.

"O trabalho da Esae de capacitar procuradores, servidores da PGE e todos os demais servidores do Poder Executivo em matérias jurídicas tem gerado ótimos resultados aos serviços prestados à sociedade, garantindo maior celeridade, economicidade e segurança jurídica”, frisou o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

O diretor da Esae, Ernesto José Toniolo, frisa que a experiência no ensino a distância já era um diferencial da Escola antes mesmo da chegada da Covid-19 e que a nova realidade colocou o modelo EAD como instrumento fundamental para a educação em todos os níveis. “A Esae foi criada em 2019, mas a PGE tinha um grande know-how de mais de dez anos de ensino na modalidade EAD. Quando ocorreu a pandemia, já tínhamos uma estrutura consolidada para assumir o desafio decorrente dessa situação. Evoluímos muito no número de atividades realizadas que tiveram inscritos do Brasil todo", afirma Toniolo.

Em 2020, a Esae incluiu a capacitação de estagiários em suas metas e, recentemente, lançou um programa de estágio para estudantes de cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu, de áreas diversas, na Procuradoria-Geral do Estado. Trata-se de iniciativa inovadora dentro da PGE, com vagas destinadas para Porto Alegre, interior do Estado e Brasília, propiciando que interessados integrem à sua formação acadêmica uma experiência prática junto à advocacia pública.

A Esae, atualmente, vem desenvolvendo e inovando na oferta de novos conteúdos com temas de interesse da sociedade e no cumprimento de suas competências relacionadas à Consultoria Jurídica do Estado, bem como cursos nas áreas de atuação institucional, ciência jurídica, integração a sistemas, língua portuguesa e desenvolvimento pessoal.

Neste mês, a escola prepara o lançamento de um novo portal que agregará, ainda mais, praticidade e agilidade na inscrição e na visualização de cursos e eventos.