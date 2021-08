Brigada Militar recupera veículo furtado em Três Passos

No sábado (31/07), no bairro Pindorama em Três Passos, Policiais Militares do 7º BPM realizaram a recuperação de um veículo Fiat /Uno que havia sido furtado na noite do dia anterior em Humaitá.

O veículo estava abandonado na via pública, sendo constatado que a bateria havia sido subtraída.

