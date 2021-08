Semana começa fria, mas sem temperaturas negativas no RS

O amanhecer desta segunda-feira (2) ainda foi frio em parte do Rio Grande do Sul. Apesar de não ter nenhuma temperatura negativa, ao menos 12 municípios começaram o dia com mínimas abaixo dos 5°C. A tendência é que as temperaturas subam à tarde.

Até as 8h, a menor temperatura foi marcada em Vacaria, onde fez 1,1°C. Apesar de baixa, está bem acima dos -7,2ºC registrados na sexta-feira, quando a cidade da Serra teve a menor mínima do ano no Estado. Hoje, também ficaram abaixo dos 3°C Alegrete (1,6°C), Serafina Corrêa (2,1°C) e Quaraí (2,2°C). Porto Alegre, que na última semana teve a menor temperatura do ano, registrou 10,2°C, à 1h.

Ao longo do dia, os termômetros se elevam gradativamente, conforme previsão da Somar Meteorologia. São Borja e Santa Rosa podem ter 21°C. Pelotas chega a 19°C e a Capital fica na casa dos 17°C.

A segunda-feira deve ser marcada pelo aumento da nebulosidade em parte do Norte e do Leste, com possibilidade de chuva no Litoral Norte e em Vacaria. Na Capital, o sol deve aparecer entre nuvens. Para a terça-feira (3), a previsão é de frio pela manhã, com risco de geada na Serra e na Campanha.

