Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre inaugura ampliação do pronto atendimento

A inauguração da ampliação do setor de pronto atendimento do Hospital da Brigada Militar (HBM) de Porto Alegre ocorre nesta segunda-feira (2/8), às 14h30min. O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, participam do evento, em frente ao HBM.

O hospital já tinha um pronto atendimento clínico 24 horas com 220 metros quadrados, com um consultório médico, uma sala de procedimentos e uma sala de espera. Com a conclusão das obras, os pacientes terão espaços mais amplos e confortáveis. Além de militares estaduais e seus familiares, o HBM atende servidores públicos usuários do IPE Saúde.

As obras foram realizadas com recursos doados por um empresário, dono de uma rede de farmácias.

O evento será aberto à imprensa, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19, como distanciamento social e uso de máscara e álcool gel.

Aviso de pauta

O quê:Inauguração da ampliação do pronto-atendimento do HBM de Porto Alegre

Quando:segunda-feira (2/8), às 14h30min

Onde:Hospital da Brigada Militar (rua Doutor Castro de Menezes, 155, bairro Vila Assunção, Porto Alegre)