Governador visita instituições culturais mantidas pelo Estado na capital

O governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, visitouneste sábado (31/7) instituições culturais mantidas pelo Estado em Porto Alegre. O roteiro incluiu o Instituto Estadual do Livro (IEL), a Biblioteca Pública do Estado (BPE), o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom), o Theatro São Pedro (TSP), o Memorial do Rio Grande do Sul e a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), locais que passam por significativas melhorias com a requalificação de seus espaços. Foi a primeira visita de Leite às instituições vinculadas à Secretaria da Cultura (Sedac) após meses de portas fechadas ao público, em função da pandemia de Covid-19.

A primeira instituição visitada pelo governador foi o Instituto Estadual do Livro - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Leite salientou que está nos planos do governo um aporte para a qualificação dos espaços culturais do Estado. “Com o programa Avançar, começamos investindo nas estradas gaúchas, mas estamos preparando outros anúncios, e estamos selecionando, entre as nossas secretarias, projetos nos quais podemos investir. Com a secretária Beatriz percorremos as instituições culturais do Estado para analisarmos quais carecem de investimentos”, destacou Leite.

O grupo, que também contava com a assessora especial de Artes e de Economia Criativa, Ana Fagundes, e com o assessor especial de Memória e Patrimônio, Eduardo Hahn, ambos da Sedac, começou o roteiro pelo IEL. A instituição difunde a literatura produzida no Rio Grande do Sul, apoiando o surgimento de novos escritores e trabalhando para a preservação da memória literária e cultural gaúcha. O governador conheceu o espaço e os projetos desenvolvidos pelo instituto, como o 15º Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães, o Prêmio Minuano e o Projeto Autor Presente.

A parada seguinte foi na BPE, que completou 150 anos em 2021 e passará por reformas a partir de agosto. A comitiva conferiu a exposiçãoSimões & Cia.: os 120 anos do cigarro Marca Diabo, que conta a história de um dos empreendimentos mais curiosos do escritor gaúcho João Simões Lopes Neto (1865-1916): o cigarro Marca Diabo. A exposição conta com a curadoria da jornalista, pesquisadora e servidora da BPE Cláudia Antunes e com o documentário e design do artista visual e designer Emerson Ferreira.

Equipe do MuseCom guiou o grupo pelo rico acervo que recupera a memória da imprensa - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

NoMuseu da Comunicação Hipólito José da Costa, voltado para a conservação, pesquisa e divulgação da história da comunicação social no Rio Grande do Sul, a equipe da instituição guiou o grupo pelo rico acervo que recupera a memória da imprensa. O prédio que abriga o museu foi construído para ser a sede do jornal A Federação e completa seu centenário no ano que vem. A visita também passou pelas obras do futuro HUB Tecnológico, que contará com estúdios de áudio e vídeo.

A comitiva esteve no Theatro São Pedro - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O Theatro São Pedro foi o próximo ponto. Além de percorrer os espaços, incluindo o Multipalco, os presentes puderam conhecer e conferir os ensaios do projeto Vida com Arte, que proporciona para crianças e adolescentes o acesso à música como forma de inclusão social.

No Memorial do RS, governador conheceu o acervo do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

No Memorial do RS, o assessor especial de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn, relatou ao governador os projetos de melhoria previstos para a instituição, como a produção de uma nova exposição e a reforma do relógio da torre do prédio. O governador conheceu o acervo do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, instituição instalada na sede do Memorial, para a qual há projetos de qualificação para melhorar as condições de acondicionamento dos arquivos.

Na CCMQ, Leite conheceu o quarto que era usado pelo poeta Mario Quintana - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O roteiro se encerrou na Casa de Cultura Mario Quintana. O grupo aproveitou a rica diversidade das expressões culturais do espaço e também visitou um dos pontos mais conhecidos do espaço: o quarto que era ocupado pelo poeta Mario Quintana, quando ele se hospedava no antigo Hotel Majestic, cujo prédio foi transformado em espaço cultural. O governador visitou as exposições que atualmente ocupam as galerias do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), que em sua gestão ganhou sede própria, no 4º Distrito de Porto Alegre.

A secretária Beatriz Araujo ressaltou a importância da visita do governador e frisou uma das maiores características da atual gestão, que é olhar com cuidado para todas as instituições, de modo a deixá-las em pleno funcionamento. “É ótimo que ele possa acompanhar o trabalho feito em todas essas instituições. Estamos fazendo melhorias, qualificando o patrimônio público. E a previsão é que cheguem ainda mais recursos para a cultura, não só para os locais visitados hoje, mas para as mais de 20 instituições vinculadas à Sedac”, disse Beatriz.

O governador visitou as exposições que atualmente ocupam as galerias do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini