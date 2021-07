Mortes em rodovias federais gaúchas crescem 53% no primeiro semestre de 2021

Segundo a PRF, o motivo do salto nos registros está relacionado com a quantidade de veículos em circulação (Foto: Diones Roberto Becker)

As mortes no trânsito aumentaram 53% - de 102 para 157 - se comparado com igual período do ano passado. A quantidade de acidentes com vítimas fatais também subiu. Passou de 76 para 109 - um aumento de 43% -, indicando que o número de mortes também é em decorrência da maior montante de ocorrências.

Segundo a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul, o motivo do salto nos registros está relacionado com a quantidade de veículos em circulação.

De 2019 até o ano passado, o número de carros, motos, ônibus e caminhões caiu consideravelmente por causa da pandemia. Com a retomada das atividades nos primeiros seis meses de 2021, o movimento nas rodovias federais gaúchas voltou praticamente à normalidade.

Porém, os dados antes da pandemia demonstram que o Rio Grande do Sul colecionava uma sequência de bons resultados sobre diminuição de vítimas fatais. Em 2018, as mortes caíram 20%. Em 2019, a redução foi de 22%. Em 2020, a diminuição de mortos em acidentes foi de 23%.

Para tentar não repetir os números negativos, a PRF promete realizar mais ações focadas nas condutas que geram os acidentes de maior gravidade como ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante.

— Com a flexibilização de restrições relativas ao covid, vamos novamente ampliar ações educativas presenciais — informa o coordenador de comunicação da PRF no Rio Grande do Sul, inspetor Felipe Barth.

