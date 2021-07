Acidente na BR-468 em Coronel Bicaco

Um veículo Ford Eco Sport, se envolveu em um acidente na BR-468 bem próximo a ponte sobre o Rio Turvo.

Pelos maneira que encontrava-se o veículo, o qual estava abandonado na manhã deste sábado (31) no local, o motorista deve ter perdido o controle do mesmo e por motivos desconhecidos saiu da pista e colidiu em árvores nas margens da BR. Também é possível deduzir que o veículo trafegava no sentido Coronel Bicaco/Campo Novo.

Como o veículo estava abandonado no local, não se sabe precisar se o(s) tripulante(s) teriam sofrido ferimentos. O veículo teve grandes danos materiais.

