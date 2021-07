Recuperação da RSC-453, em Caxias do Sul, começa neste sábado (31/7)

As obras de manutenção da RSC-453, entre Caxias do Sul e Várzea do Cedro, na Serra, iniciam-se neste sábado (31/7). Intervenções emergenciais serão realizadas nos pontos críticos do pavimento, sob fiscalização do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).



Segundo o diretor da autarquia, Luciano Faustino, o trabalho na rodovia deve ser concluído ainda no começo de agosto. “A expectativa é de que possamos concluir em dois ou três dias, mas dependemos de condições climáticas favoráveis para executar as tarefas”, afirma. “A temperatura, aliás, impediu que elas ocorressem na última semana, pois as usinas de asfalto não são ligadas quando o termômetro está abaixo de 10 ºC.”

Após as obras na região de Caxias do Sul, as equipes seguirão pela Rota do Sol em direção ao litoral norte. As atividades ocorrerão entre o entroncamento da ERS-020 até a ERS-486. Na segunda quinzena deste mês, a rodovia já havia passado por melhorias no trecho de 16,9 quilômetros entre Várzea do Cedro e Tainhas.



“Portanto, até setembro as principais deformações da pista na Rota do Sol serão eliminadas, proporcionando um trânsito muito mais seguro para os usuários da rodovia”, sinaliza.