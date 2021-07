Governador visita no sábado (31) instituições culturais mantidas pelo Estado

O governador Eduardo Leite e a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, visitarão instituições culturais do Estado neste sábado (30/7). A assessora especial de Artes e Economia Criativa da Secretaria da Cultura (Sedac), Ana Fagundes, e o assessor especial de Memória e Patrimônio, Eduardo Hahn, acompanharão o trajeto.

No itinerário, visitas ao Instituto Estadual do Livro, à Biblioteca Pública do Estado, ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, ao Theatro São Pedro, ao Memorial do RS e à Casa de Cultura Mario Quintana.

AVISO DE PAUTA

O quê:visita a instituições culturais do Estado em Porto Alegre

Quando:sábado (31/7), a partir das 9h30

Ponto de encontro:Instituto Estadual do Livro (rua André Puente, 318, bairro Independência)