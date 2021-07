Operação Ágata visa coibir os crimes transfronteiriços na Região Celeiro

Dentro da Operação Ágata – edição do terceiro trimestre de 2021 –, o Exército Brasileiro desencadeia ações que visam o fortalecimento da prevenção do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços e ambientais.

Na quinta-feira (29/7), o trabalho realizado nos municípios de Tiradentes do Sul e Crissiumal resultou na apreensão de cerca de 15 toneladas de grãos de origem estrangeira. O produto transportado em um caminhão não possuía o devido desembaraço aduaneiro e sanitário. A ação teve o apoio do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

A Operação Ágata integra o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) do Governo Federal, criado para prevenir e reprimir a ação de criminosos na divisa do Brasil. São realizadas diversas frentes para coibir delitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, imigração e garimpos ilegais.

