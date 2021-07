Perfuração de poços beneficia 20 mil pessoas em 79 municípios

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP), está perfurando poços em 79 municípios que tiveram decretado estado de emergência devido à estiagem de 2020.

O titular da SOP, José Stédile, esteve no município de General Câmara, na região Carbonífera, acompanhando os trabalhos da perfuratriz na terça-feira (27/7). “A secretaria repassou a verba diretamente aos municípios, o que agiliza a execução dos serviços. Seguiremos trabalhando para garantir água em quantidade e em qualidade para as comunidades do interior. É mais um investimento do governo do Estado na dignidade humana”, destacou.



A perfuração contempla a localidade de Potreiro, na zona rural do município, e beneficiará cerca de cem pessoas. “É um investimento aguardado há dez anos pela comunidade. A relevância da obra é emblemática: o poço impedirá que falte água”, afirmou o prefeito Helton Holz Barreto. Ele lembra que uma comunidade quilombola também será beneficiada pela iniciativa.

No início do processo, 105 municípios seriam contemplados, mas 26 não entregaram a documentação necessária ou protocolaram dados incompletos.

“O governo do Estado, com o expediente da despesa reprogramada, atenderá às cidades faltantes até o final de 2021. No momento, 20 prefeituras já encaminharam a documentação”, adiantou Stédile. O impacto será de mais 2 mil famílias beneficiadas, totalizando cerca de 20 mil pessoas beneficiadas em todo o Estado.

Até o momento, foram repassados R$ 70 mil para 79 municípios, com impacto de 7 mil famílias beneficiadas. Os recursos são do governo estadual e fruto de repasse da Assembleia Legislativa à SOP.

“Dez municípios já executaram a obra do poço tubular profundo. Um total de 35 já terão as obras concluídas em setembro e a projeção é que os 79 municípios estejam com as obras finalizadas até o final de 2021", afirma diretor do departamento de Poços e Redes da SOP, Luiz Henrique Feijó.

POÇOS EM 79 MUNICÍPIOS (repasse já concluído)

Em 38 municípios com recursos do governo do Estado

Araricá, Barra do Guarita, Barra do Rio Azul, Boa Vista das Missões, Bom Retiro do Sul, Butiá, Campo Novo, Candelária, Caseiros, Centenário, Coronel Bicaco, Crissiumal, General Câmara, Harmonia, Erval Grande, Herveiras, Jaguari, Lagoa Vermelha, Maquiné, Montenegro, Nova Prata, Nova Palma, Paverama, Redentora, Rolador, Sananduva, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São João da Urtiga, São José do Herval, São Martinho, São Valentim, Tiradentes do Sul, Turuçu, Tucunduva, Venâncio Aires, Veranópolis e Vila Maria.

Em 41 municípios com recursos da Assembleia Legislativa

Água Santa, Arroio do Padre, Arroio dos Ratos, Áurea, Barão de Cotegipe, Bozano, Cacequi, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Cerro Branco, Cerro Grande, Charqueadas, Charrua, Coqueiros do Sul, Cruz Alta, Cruzaltense, David Canabarro, Doutor Ricardo, Encruzilhada do Sul, Ernestina, Estação, Estrela, Eugênio de Castro, Faxinal do Soturno, Fazenda Vila Nova, Frederico Westphalen, Igrejinha, Marau, Mormaço, Nonoai, Novo Barreiro, Panambi, Pelotas, Riozinho, Rondinha, Rosário do Sul, São Gabriel, Sertão Santana, Três Palmeiras e Viadutos.

Poços previstos em 26 municípios

Aceguá, Arambaré, Augusto Pestana, Bagé, Ciríaco, Cruzeiro do Sul, Eldorado do Sul, Estrela Velha, Gravataí, Minas do Leão, Mostardas, Novo Hamburgo, Novo Tiradentes, Pantano Grande, Passo Fundo, Pedro Osório, Rio Grande, Ronda Alta, Santa Cecília do Sul, Santa Cruz do Sul, Santo Antônio do Palma, Santo Augusto, São José do Norte, São Marcos, Travesseiro, Trindade do Sul.