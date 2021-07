Sônia D’Ávila é empossada presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo

A nova presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase), Sônia D’Ávila, foi empossada na tarde desta quinta-feira (29/7). Tecnóloga em Administração Pública e bacharel em Administração de Empresas, ela já foi coordenadora da 1ª Coordenadoria Regional de Educação, secretária dos Direitos Humanos e Segurança Urbana de Porto Alegre, diretora de Qualificação Profissional e Cidadania da Fundação de Proteção Especial (FPE) e secretária da Produção, Indústria e Comércio de Porto Alegre.

A solenidade contou com a presença do secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, dos diretores da Fase, Ledi Teixeira, Claudia Patel e David Freitas.



“Minha história com este lugar começa aos quatro anos de idade, quando eu aqui cheguei pelas mãos da minha mãe, que veio à procura do irmão, monitor do Instituto São Joaquim. Um tempo depois minha mãe precisou trabalhar e me deixou para ser cuidada pelo Instituto Ana Jobim, onde eu cresci muito feliz. E, hoje, quero retornar tudo o que o Estado fez por mim”, disse.

Hauschild destacou o trabalho executado pela secretaria em prol da socioeducação. “Já está em tramitação o processo para realização de concurso público, com estimativa de cerca de 650 vagas não apenas para reposição dos quadros, mas também para as novas unidades que estão em construção. Além disso, teremos a reforma do telhado do edifício-sede, estamos em estágio bem avançado para a reforma do Complexo da Cruzeiro, garantindo que outras instituições que trabalham conosco, a exemplo da Defensoria Pública, possam atuar num espaço adequado para atendimento desses jovens”, disse.

Melo reforçou que a prefeitura de Porto Alegre seguirá parceira da Fase, colocando-se à disposição para futuros projetos. “A Sônia é uma pessoa qualificadíssima, e sabemos que não há sucesso numa gestão sem parceria, entre servidores, entre todos”, concluiu.