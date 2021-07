Prefeitura do Rio planeja um ano de festas para celebrar reabertura

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes anunciou hoje (29) que a cidade fará um ano de eventos para marcar a reabertura que está prevista com o avanço da vacinação contra a covid-19. Na programação, o prefeito antecipou que realizará o "maior Reveillon da história da cidade" e também vai apoiar as escolas de samba para o desfile na Marquês de Sapucaí.

Caso as projeções se confirmem, tanto a festa de Ano Novo quanto o Carnaval devem ocorrer quando o uso de máscaras já tiver deixado de ser obrigatório na maior parte da cidade, o que está previsto para ocorrer em 15 de novembro.

"Nada é mais antagonista, nada é mais adversário, mais diferente do Rio do que o coronavírus. Essa é uma cidade do encontro, do abraço, da celebração", disse Paes. "Nosso desejo é que o Rio seja a cidade do mundo inteiro que melhor celebre esse momento de reencontro da humanidade, da civilização, com ela mesma".

O prefeito destacou que, apesar do horizonte de reabertura, a pandemia não acabou e ainda requer que a população mantenha as medidas de prevenção, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higiene de mãos e respiratória. Além disso, a retomada depende de que os cariocas continuem a se vacinar, já que o plano anunciado hoje prevê percentuais vacinais mínimos para avançar em cada uma das três etapas.

Segundo o plano, se 80% dos cariocas tiverem tomado a primeira dose em 15 de novembro e 75% tiverem recebido a segunda dose, será possível liberar a população do distanciamento social e do uso de máscaras, que passarão a ser obrigatórias somente no transporte público e em unidades de saúde.

O calendário de eventos que marcará a reabertura vai começar já em 2 de setembro, com um festival que terá atividades culturais, artísticas e gastronômicas em espaços abertos. O evento contará com um ponto facultativo em 3 de setembro e vai se estender até o dia 5 de setembro. Estão previstos também a apresentação de DJs na orla, campeonatos de futebol e atividades esportivas ao ar livre.

Outros eventos serão anunciados futuramente, compondo um calendário anual que será concluído em 2 de setembro de 2022, quando Paes vai propor que seja criado um novo feriado municipal, o Dia do Reencontro. Paes aproveitou o anúncio para fazer um pedido público aos organizadores do Rock in Rio para que tentem realizar o festival, programado para o ano que vem, incluindo essa data.

"Não tem presente maior para essa cidade do que comemorar o aniversário de um ano de reencontro, com o feriado do reencontro e a abertura do Rock in Rio".