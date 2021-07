Leite fala sobre importância da exportação em evento da ADVB/RS

O governador Eduardo Leite palestrou, na tarde desta quinta-feira (29/7), no encerramento do Almoço da Exportação, evento da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS). Ele apresentou as principais ações do governo do Estado para incentivar o comércio exterior.

“Uma das nossas principais agendas de governo é o ganho de competitividade. Por isso, buscamos reduzir os custos para quem produz aqui para que consigam exportar mais, e na medida que exportam mais, ganham mais competitividade. A partir daí, esses recursos podem significar investimentos em outras áreas. Por isso, atuamos em três pilares: redução de custos logísticos e tributários e de burocracia”, destacou o governador.

Nos últimos 12 meses, entre março de 2020 e março de 2021, as exportações do Rio Grande do Sul somaram mais de US$ 14 bilhões. O Estado encerrou o primeiro trimestre de 2021 com cerca de US$ 3 bilhões em exportações e cerca de US$ 1,9 bilhão em importações, resultando em um superávit na balança comercial favorável de US$ 1,1 bilhão.

Apesar da recuperação, neste período, as exportações gaúchas ainda estão 13,5% menores em valor que nos 12 meses anteriores, antes da pandemia de coronavírus.

Em 2020, o Rio Grande do Sul foi responsável por cerca de 7% das vendas externas do Brasil. No início dos anos 2000, a participação gaúcha nas exportações nacionais já foi superior a 10%.

O evento ocorreu em formato de talks, breves palestras de até dez minutos dos representantes das entidades que integram o Conselho do Prêmio Exportação RS. Cada painelista conduziu uma apresentação com as contribuições e ações que a sua entidade desenvolve para o setor exportador.

Prêmio Exportação 2021

Realizado há 49 anos, o Prêmio Exportação RS é considerado a maior distinção do seu segmento na região Sul do Brasil, destacando as empresas que obtiveram os melhores resultados e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos e serviços no mercado internacional. Além de valorizar as atividades exportadoras e a comunidade empresarial do Rio Grande do Sul, o Prêmio Exportação RS é o reconhecimento à competência mercadológica e à visão estratégica das empresas que buscam novas fronteiras e contribuem para o fortalecimento socioeconômico do Estado e do país.