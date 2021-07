Inadimplência no FIES é o maior nos últimos cinco anos no RS

Dos 89 mil contratos ativos no Estado, 26,1 mil estão com atraso superior a 90 dias (Arte: Divulgação/MEC)

Quase 30% dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) estão em atraso no Rio Grande do Sul. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), esse é o maior índice de inadimplência dos últimos cinco anos no Estado. Dos 89 mil contratos ativos, 26,1 mil estão com atraso superior a 90 dias, o que representa 29% do total. Em 2017, os não pagantes eram 18%.

A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus é uma das explicações para o aumento na inadimplência. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam uma taxa de desocupação de 14,7% no trimestre fechado em abril, totalizando 14,8 milhões de brasileiros em busca de um trabalho no país – o maior número de desempregados da série iniciada em 2012. Deste total, 34,6% estão na faixa etária dos 25 a 39 anos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.