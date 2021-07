Aeronaves das forças de segurança auxiliam no transporte de vacinas contra Covid-19

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) mais uma vez garantiu o apoio aéreo para o transporte de parte das 119,5 mil doses de vacinas Pfizer e Coronavac que chegaram ao Estado. Os imunizantes foram transportados na tarde desta quinta-feira (29/7), dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. A aeronave da Brigada Militar (BM) e o helicóptero da Polícia Civil (PC) levaram as doses para oito Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) do interior.

O avião da BM entregou os imunizantes em Palmeira das Missões, Santo Ângelo e Bagé - Foto: Grégori Bertó/Ascom SSP

O avião King Air da BM partiu no início da tarde para Palmeira das Missões, onde entregou os imunizantes das 2ª e 15ª CRSs. Em seguida, a aeronave voou para Santo Ângelo, levando as doses das 9ª, 12ª, 14ª e 17ª CRSs. O percurso se encerra em Bagé, com as vacinas para os municípios da 7ª CRS. O helicóptero da Polícia Civil voou para Santa Maria, carregando as doses da 4ª CRS, na região Central.



Os imunizantes das demais CRSs foram retirados na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), da Secretaria da Saúde (SES), e transportados por terra. Com as doses distribuídas, prosseguirá a imunização de pessoas que precisam de segundas doses e adolescentes com comorbidades, além de avançar a vacinação por faixa etária.

De acordo com o painel de monitoramento da SES, atualizado diariamente, 71% da população vacinável do Rio Grande do Sul já recebeu ao menos uma dose e 33,1% completou o esquema vacinal de duas doses ou única. Desde o início da campanha de imunização, o Estado já distribuiu mais de 10,1 milhões de doses.