Polícia Federal de Passo Fundo investiga crime de descaminho de produtos eletrônicos em Caxias do Sul

A Polícia Federal cumpriu, na manhã de hoje, quinta-feira (29), mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Passo Fundo, durante investigações de crime de descaminho.

O mandado foi cumprido em uma loja de Caxias do Sul/RS, onde foram apreendidos aparelhos de telefone celular, equipamentos de informática, caixas de som, acessórios e outros produtos eletrônicos.

A investigação teve início no ano de 2020, quando um veículo foi apreendido em Passo Fundo transportando 120 celulares e mais mercadorias de origem estrangeira.

No decorrer das investigações, foi identificado uma loja destinatária dessas mercadorias, na qual está sendo cumprido o mandado de busca.

