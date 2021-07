PF inaugura centro de combate a grupos criminosos violentos no Rio

A Polícia Federal inaugurou, hoje (2), uma unidade que além de mapear áreas de influência e atuação de grupos criminosos violentos, pretende desarticular as suas estruturas organizacionais, por meio da prisão de lideranças e da apreensão de material ilícito, valores e bens adquiridos com recursos originados nos delitos praticados.

O Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro da Missão Redentor, que funcionará na Superintendência Regional do Rio de Janeiro, vai receber meios e equipamentos para realizar os trabalhos de investigação, interceptação, monitoramento e processamento das informações obtidas.

Segundo a PF, a Missão Redentor, que tem foco no combate de facções criminosas e corrupção, é de caráter permanente e terá um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate a este tipo de crimes, podendo ser ampliado se houver necessidade.

De acordo com o órgão, a escolha do local de instalação do Centro de Inteligência Policial Operacional da Missão Redentor é em decorrência da expansão das facções criminosas no estado do Rio de Janeiro, “onde acredita-se que o investimento reforçado na PF/RJ fortalecerá a desarticulação de organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e de armas, bem como aumento nos números de apreensões e prisões no estado fluminense”.