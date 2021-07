Concluída a recuperação da ERS-571, entre Santo Augusto e Chiapetta

O governo do Estado concluiu nesta semana a recuperação de 16 quilômetros da ERS-571, entre os municípios de Santo Augusto e Chiapetta. A rodovia é a primeira da região Noroeste beneficiada pelo aporte de R$ 1,3 bilhão do Plano de Obras 2021-2022, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite.

“Colocamos as máquinas na pista dias após a liberação dos mais de R$ 5 milhões para melhorias na estrada e, em aproximadamente um mês, já conseguimos finalizar os serviços”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Junto com as equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, cumprimos o cronograma estabelecido, possibilitando que a população disponha de uma excelente rota para o escoamento da produção agropecuária.”

Segundo o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Luciano Faustino, as atividades na ERS-571 incluíram operação tapa-buracos, reparos no pavimento e pintura da pista. “Com todas essas etapas concluídas, daremos sequência às atividades em outras estradas, transformando o panorama da malha rodoviária da região”, sinaliza. “Ainda em agosto, pretendemos encerrar as melhorias na ERS-210, entre Boa Vista do Buricá e a BRS-468, com investimento de R$ 6 milhões.”