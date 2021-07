37º BPM prende dupla por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Na noite desta quarta-feira (28/07), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37ºBPM), prenderam dois indivíduos por tráfico de drogas em Frederico Westphalen.

A prisão foi realizada após abordagem ao veículo GM Kadet, sendo apreendido 611,9 gramas de maconha, 06 buchas de cocaína, R$ 51,00 (cinquenta e um reais), uma balança de precisão usada para pesar o entorpecente, além de um aparelho de telefone celular.

A dupla presa e a droga apreendida foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia para registro.

