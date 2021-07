Policiais Militares de Santo Augusto realizam surpresa para menino no seu aniversário

Na quarta-feira (28/07), policiais militares de Santo Augusto realizaram uma surpresa para o pequeno Carlos Rafael que completou 8 anos de idade. O menino é morador do bairro Leonizio Gonzato e sonha em ser policial militar. Policiais Militares de folga também participam da homenagem. Além de um presente, foi entregue um kit de materiais do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Parabéns Carlos Rafael! Desejamos que seu sonho se realize.

