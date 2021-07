Salários de julho do funcionalismo estadual serão quitados nesta sexta

O Tesouro do Estado vai quitar nesta sexta-feira todos os salários referentes à folha de julho dos servidores do Poder Executivo. O depósito do valor integral será realizado para cada um dos cerca de 330 mil vínculos, o que corresponde a 100% da folha de pagamento. O pagamento em dia da folha do Executivo até dezembro foi confirmado pelo governador Eduardo Leite no início deste mês. Este é o nono mês consecutivo em que a folha é quitada em dia. Também está confirmado para esta sexta-feira o pagamento da sétima parcela do 13º salário relativo ao ano de 2020, no valor aproximado de R$ 120 milhões.

