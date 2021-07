Quase 250 mil doses de vacina contra a covid-19 serão distribuídas nesta quinta-feira aos municípios gaúchos

As 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) receberão, nesta quinta-feira (29), uma nova remessa de vacinas contra a covid-19. No total, serão distribuídas 119.578 doses para primeira aplicação (D1) da Pfizer e da Coronavac e 128.344 doses para segunda aplicação (D2) de ambas.

Conforme definição de gestores municipais e estaduais de saúde em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as doses desta remessa deverão ser aplicadas em gestantes e puérperas que receberam apenas uma dose da vacina AstraZeneca e ainda não completaram o esquema vacinal, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, para ampliar a faixa etária da população em geral e aplicar a D2 em quem atingiu o período para o reforço.

A distribuição foi calculada pela equipe técnica da Secretaria da Saúde (SES). As doses para D1 fazem parte do lote que chegou ao Estado entre terça (27) e quarta-feira (28). As doses para D2 que serão distribuídas na quinta-feira (29) já estavam reservadas na Ceadi desde um recebimento anterior e devem ser aplicadas em quem atingiu o período ideal de reforço de cada imunizante.

Por via aérea, serão entregues as cargas da 4ª CRS (Santa Maria) por um helicóptero da Polícia Civil, e um avião da Brigada Militar levará as vacinas da 7ª CRS (Bagé), em Bagé; da 2ª (Frederico Westphalen) e da 15ª (Palmeira das Missões), em Palmeira das Missões; e da 9ª (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí), em Santo Ângelo.

