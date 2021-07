EBC lança playlist com canções do Festival de Música Nacional FM

As inscrições para o Festival de Música Nacional FM de 2021 foram prorrogadas até o dia 6 de agosto. Para inspirar músicos e compositores e já deixar os ouvintes no clima do Festival, a Rádio Nacional preparou uma playlist especial para o Spotify.

Conheça as canções originais dos vencedores das quatro últimas edições do Festival de Música Nacional. Composições que fizeram história em Brasília e na Nacional FM. Confira:





Além da playlist do Festival de Música Nacional, você também pode conferir o melhor da música brasileira em dez playlists para você ouvir onde e quando quiser: MPB, pop, sertanejo raiz ou universitário, forró, rock, samba, pagode, o que toca no Brasil é Nacional.

O Festival

A primeira edição do Festival Música da Nacional FM foi realizada em 2009, em consolidação a uma série de iniciativas da rádio em apoio à cultura e à música de Brasília. Desde 2015, a final do Festival e o Show dos Vencedores ocorria no Teatro da Caixa Cultural, mas, em 2020, em virtude da pandemia, o show da final foi realizado durante transmissão ao vivo. A gravação foi exibida em 1º de janeiro deste ano pela TV Brasil.

O festival desse ano premiará compositores nas seguintes categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Letra, Melhor Arranjo e as premiações de Música Mais Votada na Internet e Melhor Torcida.

Podem participar, com até duas músicas com letra e/ou instrumental, músicos e compositores do Distrito Federal e região do Entorno. Para se inscrever, os candidatos deverão preencher uma ficha e anexar os arquivos das músicas e documentos necessários na página oficial do festival. Caso surjam dúvidas, o contato com a coordenação do festival pode ser feito no e-mail [email protected]

Leia aqui o regulamento completo do Festival de Música Nacional FM 2021.

Clique aqui e inscreva-se no Festival.