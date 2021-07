Gabinete de Crise não emite novos Avisos e Alertas

O Gabinete de Crise deliberou, na tarde desta quarta-feira (28/7), pela manutenção do atual quadro do sistema 3As, sem emissão de novos Avisos ou Alertas. Apesar do momento positivo, com redução das internações em UTI e leitos clínicos, além do avanço da vacinação, o governo reforça a necessidade de cuidados de prevenção ao coronavírus para impedir a disseminação da variante delta.

Na mesma reunião, foi autorizada a reabertura do Auditório Araújo Vianna, solicitada pela prefeitura de Porto Alegre e pela Opinião Produtora. “O governo do Estado entende que pode ser feito de maneira segura, com obediência aos protocolos de segurança, uso de máscara, ocupação restrita do espaço e também pelas características do auditório, que é bem ventilado”, afirmou o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que coordenou a reunião.

Além da reabertura do auditório, o Gabinete de Crise autorizou a realização da Feira do Mel, Rosca e Nata, de Ivoti, também condicionada ao cumprimento dos protocolos sanitários.

Ainda foi avaliado o pedido da prefeitura de Porto Alegre para a retomada de eventos na cidade, de forma gradual e com ocupação escalonada de público. O governo do Estado aguardará os resultados de evento-teste realizado no fim de semana para discutir quando e como será possível algum tipo de flexibilização para o setor. A previsão é de que a análise dos dados seja concluída nos próximos dias.