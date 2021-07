Governo paga municípios vencedores do Prêmio Te Vacina RS nesta quarta (28)

O governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (28/7), o pagamento de R$ 625 mil aos vencedores da primeira etapa do Prêmio Te Vacina RS, que busca reconhecer e valorizar os municípios que mais vacinaram contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul.

O cálculo levou em consideração as vacinas aplicadas em relação às doses distribuídas em quatro categorias. São duas etapas, uma divulgada em 20 de julho e outra programada para 20 de agosto. Para a segunda, serão consideradas as doses registradas até as 24h de 17 de agosto.

O decreto que instituiu o prêmio define que a aplicação dos recursos deverá ser em ações na Atenção Primária à Saúde. Os municípios contemplados devem prestar contas em relatório de gestão. O pagamento foi realizado por meio do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.



Critérios de apuração

Os resultados foram calculados a partir do número total de doses aplicadas e registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) dividido pelo número de doses distribuídas que consta no Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (Sies), sendo excluídas quaisquer quantidades de doses não disponíveis para aplicação. Por exemplo, se um município recebeu 100 doses e aplicou 80, a cobertura vacinal ficará em 80%.

Em caso de empate, o critério de desempate são os índices de segundas doses registradas. Permanecendo o empate, é considerado o vencedor o município com menor cobertura em Atenção Primária de Saúde.



VENCEDORES

Municípios acima de 100 mil habitantes

(19 concorrentes)

• 1º lugar: Passo Fundo – R$ 150 mil

• 2º lugar: Uruguaiana – R$ 100 mil

Municípios entre 50 mil e 99.999 habitantes

(26 concorrentes)

• 1º lugar: Santa Rosa – R$ 100 mil

• 2º lugar: São Borja – R$ 75 mil

Municípios entre 10 mil e 49.999 habitantes

(123 concorrentes)

• 1º lugar: Tenente Portela – R$ 75 mil

• 2º lugar: Arroio do Sal – R$ 50 mil

Municípios abaixo de 10 mil habitantes

(329 concorrentes)

• 1º lugar: Vila Flores – R$ 50 mil

• 2º lugar: Barra do Rio Azul – R$ 25 mil