Trânsito será bloqueado em ponte na ERS-150, em Vicente Dutra, na quinta-feira (29)

A partir das 8h de quinta-feira (29/7), o trânsito será totalmente bloqueado na ponte sobre o arroio Colheres Perdidas, em Vicente Dutra, no norte do Rio Grande do Sul. Localizada no km 36 da ERS-150, a estrutura, que serve como travessia até o município de Mondaí, em Santa Catarina, passará por reforma.



A fim de preservar a segurança dos usuários, será substituído o madeiramento da ponte. As atividades serão executadas pela equipe da 17ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), de Palmeira das Missões, e devem terminar por volta do meio-dia.

Texto: Ascom Daer

Edição: Secom