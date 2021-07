Sete chefes de organizações criminosas são transferidos do RS para presídios federais

Foram transferidos para prisões federais na manhã desta terça-feira (27), sete presos considerados chefes de organizações criminosas.

Vindos de diversas casas prisionais do estado, eles foram transportados até o Presídio de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), onde foram reunidos e levados ao Batalhão de Aviação da BM, ao lado do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. De lá, embarcam em um avião da Polícia Federal.

Três foram enviados ao presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e quatro, ao presídio de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles estão envolvidos em 34 homicídios no estado, além de crimes como tráfico de drogas, roubos e sequestros.

Dois deles ficarão por 60 dias, podendo ser prorrogado. Quatro vão cumprir 360 dias da prisão no sistema federal. E um tem prazo determinado em 274 dias de permanência.

Antes do embarque, foram testados para a Covid-19. Nenhum testou positivo.

É a terceira fase da operação Império da Lei, que busca desmobilizar as lideranças do crime que atuam de dentro dos presídios. As etapas anteriores haviam acontecido no ano passado, levando 27 presos para estabelecimentos federais. No total, 33 detentos foram removidos das prisões gaúchas dentro da operação.

