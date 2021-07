Governador Eduardo Leite estará em Passo Fundo nesta quarta-feira

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estará em Passo Fundo nesta quarta-feira, dia 28 de julho. Conforme a agenda, Leite estará a partir das 9h30 no Aeroporto Lauro Kortz visitando o andamento das obras no local. As obras tiveram um investimento de R$45 milhões e tem período de conclusão para fevereiro de 2022.

Depois de visitar o aeroporto o governador seguirá até o Hospital Beneficente Doutor Cesar Santos, o Hospital Municipal. Lá ele deve acompanhar também o andamento da obra de reforma local e conhecer mais sobre a instituição, que faz parte do eixo Saúde do programa transversal Avançar, do governo do Estado. Este programa garantirá recursos para o projeto de expansão e de serviços do hospital.

O governador também vai participar de uma reunião-almoço na sede da JBS. Posterior a isso ele estará. Ás 13h30, em frente ao prédio da DPPA, na Avenida Brasil, Petrópolis, onde fará a entrega de 2 camionetas e Fuzis adquiridos com recursos do PISEG, direcionados por empresários de Passo Fundo.

