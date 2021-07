Governador cumpre agenda em Passo Fundo e David Canabarro na quarta-feira (28)

O governador Eduardo Leite tem compromissos na quarta-feira (28/7) nos municípios de Passo Fundo e David Canabarro, no norte do Estado.

Às 9h30, Leite fará uma visita às obras de ampliação e modernização do Aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo. Com investimento de R$ 45 milhões, devem ser concluídas em fevereiro de 2022.

Em seguida, o governador segue para uma visita ao Hospital Beneficente Doutor César Santos, também em Passo Fundo, prevista para as 10h30. A instituição está sendo incluída no eixo Saúde do programa transversal Avançar, do governo do Estado, o que garantirá recursos para o projeto de expansão física e de serviços do hospital municipal.

Após, a comitiva estadual segue para uma visita e reunião-almoço na sede da JBS de Passo Fundo. Em abril, a companhia anunciou investimento de R$ 1,7 bilhão em sete unidades gaúchas, incluindo a planta passo-fundense. A visita é restrita para convidados.

À tarde, Leite segue para o município de David Canabarro, onde, às 14h30, participa da primeira entrega do programa estadual Energia Forte no Campo. Três conjuntos de obras da cooperativa Coprel estão concluídos, abrangendo os municípios de Camargo, Santo Antônio do Palma e David Canabarro, somando mais de R$ 2,2 milhões em investimentos.

A imprensa pode acompanhar as agendas, e o governador atenderá presencialmente os jornalistas, com exceção da visita à JBS.