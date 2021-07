Leite se reúne com diretoria da Iniciativa FIS no Rio de Janeiro

Leite discutiu temas de interesse comum à Iniciativa FIS e ao Rio Grande do Sul nas áreas de saúde, educação e inovação - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite se reuniu, nesta terça-feira (27/7), com a diretoria da Iniciativa FIS (Fórum Inovação Saúde), no Rio de Janeiro. Ele foi recebido pelo diretor-executivo do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), Ricardo Piquet, pelo CEO (Chief Executive Officer) da Iniciativa FIS, Rodrigo Vilar, e pela CMO (Chief Marketing Officer) Manuela Melo. Vilar participou por meio de videoconferência.

"Estamos vivendo a revolução digital, e nosso desafio é, mesmo no setor público, incrementar cada vez mais a inovação que a tecnologia nos oferece. É por isso que buscamos a expertise de quem atua nessa área para trocarmos conhecimento", destacou Leite.

O governador foi convidado a participar da abertura do Symetria, fórum digital organizado pelo FIS em novembro, no painel "Governança e inclusão com responsabilidade social em um mundo globalizado".

Além disso, foram discutidos temas de interesse comum à Iniciativa FIS e ao Rio Grande do Sul nas áreas de saúde, educação e inovação.

Criada em 2017, a Iniciativa FIS é uma entidade sem fins lucrativos que reúne líderes da área da saúde, empresas e acadêmicos para debaterem sobre temas de grande relevância para o Brasil e para o mundo. A FIS tem a missão de criar conexão do setor da saúde por meio de conteúdo que traga acessibilidade e facilite o atendimento da população.

Atualmente, a FIS tem dez pilares que, juntos, geram discussões para melhorar e trazer soluções nesse ecossistema - comunicação, complexo industrial, educação, empreendedorismo e inovação, financiamento, gestão, governanças, modelos assistenciais e regulação.