Ministério da Saúde estuda alterar intervalo de doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca

O Ministério da Saúde, comandado pelo ministro Marcelo Queiroga, estuda a possibilidade de alterar o intervalo entre as doses das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer aplicadas no Brasil. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (26), a pasta disse que o tema segue em análise. Ainda conforme o Ministério, a medida visa a acompanhar a evolução das diferentes variantes da covid-19 no território nacional.

Na coletiva de imprensa realizada à tarde, a secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério, Rosana Leite de Melo, voltou a afirmar que a medida está sendo avaliada. Segundo ela, a orientação atual é que o maior número de pessoas possa estar vacinada com a primeira dose, justamente para barrar a circulação da Delta. Quando houver mais imunizantes disponíveis, a redução do intervalo da Pfizer poderá ser admitida.

