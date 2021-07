7°BPM inicia a 7° semana de Mobilização para Enfrentamento ao Tráfico de pessoas

Na segunda-feira (26/7), o efetivo do 7° BPM deu início a 7° semana Mobilização para Enfrentamento ao Tráfico de pessoas no estado do Rio Grande do Sul que tem como finalidade fomentar informações e esclarecimentos a população, sobre o tráfico de pessoas.

