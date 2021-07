RS vacinará com imunizante diferente as 6,4 mil grávidas que receberam primeira dose da AstraZeneca

Em observância a nota técnica emitida no sábado (24) pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou que vacinará as 6.441 grávidas que haviam recebido primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca com uma segunda dose de Pfizer ou Coronavac, com preferência para a primeira se houver estoque.

Os detalhes de como se dará essa imunização, como o período entre as doses e qual dos dois imunizantes será utilizado em que ocasião ainda não foram definidos e devem ser divulgados a partir desta segunda-feira (26).

Conforme a secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do ministério, Rosana Leite de Melo, as vacinas contra a covid-19 não são intercambiáveis, mas há situações de exceção que permitem a prática e indicadores de que a há “boa resposta imune” e “segurança favorável” na combinação entre alguma delas.

A secretária aponta ainda que países como Alemanha, França, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega "adotaram a possibilidade de esquemas de intercambialidade de vacinas para situações específicas".

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.