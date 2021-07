Sem Censura desta segunda-feira recebe o ministro do Turismo 

O convidado do programa Sem Censura desta segunda-feira (26) é o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Nesta edição, a apresentadora Marina Machado conversa com ele ao vivo, às 21h30, sobre soluções para o turismo local, staycation e os desafios da pasta em tempos de pandemia.

Pernambucano do Recife, Machado é formado em medicina veterinária pela Universidade Rural de Pernambuco, mas foi no setor do turismo, como empresário, produtor de eventos e músico que atuou por mais de 30 anos.

Ele foi coordenador do Grupo Temático do turismo durante a transição para o governo do presidente Jair Bolsonaro e secretário nacional de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Foi também diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), onde promoveu o turismo brasileiro no exterior e, mais recentemente, durante a pandemia de covid-19, na promoção do turismo interno, antes de assumir Ministério do Turismo.

As jornalistas Taís Braga, do Correio Braziliense, e Basilia Rodrigues, da CNN Brasil, participam como debatedoras convidadas, e também conversam com o ministro sobre ações do Ministério, como o projeto Experiências do Brasil Rural, e como sua gestão tem apoiado as redes hoteleira e de aeroportos.

Em seu novo formato semanal, o programa Sem Censura ganha ritmo ágil e linguagem clara e direta com a participação de debatedores convidados e interação do público, que pode participar usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

O programa vai ao ar pela TV Brasil e transmitido para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, promovida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e também por outras plataformas ao vivo e on demand (saiba mais abaixo).

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Sintonize

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

Assista também pela WebTV; tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Sem Censura – Gilson Machado, Ministro do Turismo

Ao vivo

Segunda-feira, 26, às 21h30, na TV Brasil

Facebook: facebook.com/tvbrasil

Twitter: twitter.com/TVBrasil

Youtube: https://www.youtube.com/user/tvbrasil

Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse