Licitação para compra de testes rápidos de Covid está agendada para terça-feira (27)

A aquisição de 325 mil kits de testes de identificação de Covid-19 está entre as licitações agendadas para a semana de 26 a 30 de julho pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). A demanda é um pedido da Secretara da Saúde e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com pregão marcado para terça-feira (27/7).

Ao todo, nove certames estão previstos para o período. As solicitações são pedidos de órgãos como Brigada Militar, Instituto-Geral de Perícias e Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Para saber mais detalhes sobre os processos da semana, acesse o site www.celic.rs.gov.br e consulte pelo número do edital.



Agenda Celic



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.



