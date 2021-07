BM de Ametista do Sul prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Na noite da sexta-feira (23/7), a Brigada Militar (BM) de Ametista do Sul recebeu informações sobre disparos de arma de fogo numa via pública.

Os policiais militares se deslocaram até o local indicado e prenderam um homem de 53 anos de idade. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 e cinco cápsulas deflagradas do mesmo calibre.

Segundo a BM, o indivíduo e todos os objetos apreendidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.

