Secretaria da Saúde publica no painel Covid-19 cerca de 63 mil casos que estavam represados

O painel Covid-19 da Secretaria da Saúde (SES) apresentou em sua atualização desta sexta-feira (23/7) a inclusão de 63 mil casos cujos registros estavam represados. Nenhum desses era relativo a óbito. Somados aos demais que já seriam publicados hoje, foram contabilizados nesta data 64.056 casos a mais da doença. Com isso, o Rio Grande do Sul chega a 1.343.586 casos confirmados, sendo 32.972 óbitos entre eles.

Esse represamento se deve ao fato de que o processo automatizado do painel da SES (ti.saude.rs.gov.br/covid19) exigia que todo caso com resultado positivo tivesse um encerramento por parte dos municípios. Contudo, para dar maior transparência e celeridade à real situação epidemiológica, foi abolida a necessidade dessa marcação final.

Com a alteração da regra que determina a inclusão de novos casos no painel, será possível conhecer, de forma mais oportuna, os casos positivos. Esse critério da obrigatoriedade do encerramento por parte do município de residência era, também, uma forma que a SES adotava desde o ano passado para garantir que a vigilância local tivesse ciência do caso, inclusive daqueles notificados em outras cidades.

Todos esses casos pendentes – com datas que vão desde o primeiro semestre de 2020 até mais recentemente – são de síndromes gripais leves notificadas no sistema e-SUS Notifica. Por isso, não há nessa relação registros de internações hospitalares e óbitos, visto que a notificação desses casos ocorre em outro sistema, o Sivep-Gripe.

• Casos Covid-19 publicados pela SES nesta sextya (23/7):64.056

• Casos publicados hoje e que estavam pendentes:62.891

Período de ocorrência dos casos represados(segundo data de confirmação)



• Julho 2021:7.201

• Junho 2021:12.438

• Maio 2021:9.156

• Janeiro-abril 2021:24.684

• Março-dezembro 2020:9.412