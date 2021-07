Rodovia ERS-211, no Alto Uruguai, recebe obras de recuperação

As condições de trafegabilidade serão recuperadas dentro de dez dias, dependendo do clima - Foto: Divulgação Daer

O governo do Estado começou neste mês a recuperação dos pontos críticos da ERS-211, entre Campinas do Sul e a BR-153, em Erechim. Os serviços integram o Plano de Obras 2021-2022 e contam com investimento de R$ 2,2 milhões.

Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as ações beneficiarão o escoamento da produção agropecuária do Alto Uruguai. “A região produz soja e se destaca, também, pela avicultura. Essas atividades serão favorecidas com a redução no custo do transporte proporcionada pelas melhorias na 211”, ressalta.

As obras são fiscalizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). De acordo com o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino, estão previstos reparos localizados e a retirada do pavimento danificado, que será substituído por um material novo. Também ocorrerá revitalização da pintura da pista.

“A expectativa é de que consigamos finalizar esse trabalho em dez dias, com as condições climáticas favoráveis”, estima Faustino. “O resultado dessas ações será a eliminação das imperfeições existentes na pista, o que garantirá um deslocamento seguro para os usuários da rodovia."