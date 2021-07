Passo Fundo: Idosos são amarrados e vendados durante assalto a residência no bairro São Cristóvão

Nesta manhã de sexta-feira (23), uma residência de casal de idosos, foi assaltada na Rua Dorvalino Souza, no bairro São Cristóvão em Passo Fundo. O casal de 64 e 65 anos, foi vendado e amarrados durante a ação dos bandidos.

Por volta das 05h30min, três indivíduos entraram em uma residência na rua Dorvalino Souza e renderam o casal de idosos que estavam dormindo. Os meliantes vendaram o casal e amarraram para que não reagissem.O alarme da residência não disparou. Eles roubaram da residência três armas de fogo, sendo um revólver Taurus calibre .38, um rifle calibre .22 e um revólver Rossi calibre .22. Também foi levado no roubo R$1.500,00 em dinheiro e um celular.

Por volta das 06h00, os bandidos fugiram para rumo ignorado. O idoso, conseguiu se soltar das amarras e acionar a Brigada Militar, que compareceu no local e registrou a ocorrência. Os idosos não souberam informar as características dos meliantes. A residência possui câmeras de monitoramento, porém, os bandidos levaram o DVR (aparelho que armazena imagens das câmeras de monitoramento).

Os idosos de 64 e 65 anos não tiveram ferimentos. A Polícia Civil através da Draco vai investigar o fato.

