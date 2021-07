Ampliação de distrito industrial de Rio Grande terá investimento privado de R$ 9,4 bilhões

A primeira de uma série de agendas do governador Eduardo Leite em Rio Grande, na região Sul do Estado, nesta quinta-feira (22/7), foi uma visita ao Tecon Rio Grande, o principal terminal de contêineres do Estado, que opera as principais linhas marítimas que ligam o Brasil ao mundo.

Acompanhado do titular da Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS), Fernando Estima, dos secretários Agostinho Meirelles (Apoio à Gestão Administrativa e Política), Artur Lemos (Casa Civil), Beatriz Araujo (Cultura), Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão), Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Joel Maraschin (adjunto do Desenvolvimento Econômico) e da presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, Leite participou de um encontro para apresentação do projeto Rio Grande – Porto Indústria.

“Optamos por caminhar em duas frentes desde o início da gestão: priorizar as privatizações e reformar a máquina pública internamente. Isso nos permitiu reduzir as despesas e, com as receitas viabilizadas, podemos programar investimentos públicos para ajudar em muitas frentes, como a mobilidade. Melhor infraestrutura atrai mais investimentos, como esse que estamos vendo, e que podem transformar a realidade dos moradores e do entorno das cidades. Esse investimento é uma ótima notícia para o Rio Grande e, consequentemente, para a economia gaúcha. Contem com o apoio do governo do Estado para que todos esses empreendimentos se viabilizem”, ressaltou Leite.

O município conta com um distrito industrial, no qual estão instaladas as principais empresas do complexo portuário que contribuem para os números expressivos registrados mês a mês pelo porto do Rio Grande. O projeto foi articulado em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Portos RS. O distrito industrial de Rio Grande é o maior do Estado, com 2.580 hectares de área total.

O Rio Grande – Porto Indústria faz parte do programa transversal Avançar, dentro do eixo Avançar pelo Crescimento. A Portos RS estima que o impacto do projeto compreenda 434 lotes, 338 hectares com sistema viário implantado, 700 quilômetros de vias navegáveis ligando o porto do Rio Grande ao interior, um terminal público, quatro terminais de uso privado e 31 berços para atracação.

"Esse é um momento bastante importante para os portos do Rio Grande do Sul. Receber o governador quando comemoramos esses resultados e apresentamos todos esses investimentos mostra o comprometimento em promover ainda mais desenvolvimento para o distrito industrial de Rio Grande e, consequentemente, para a economia gaúcha”, destacou Estima.

O projeto conta com investimentos de R$ 9,4 bilhões, oriundos de 17 empresas que, juntas, gerarão mais de 11,7 mil postos de trabalho no distrito industrial. A intenção é que o ambiente ofereça proximidade e promova o desenvolvimento para todos os elos da cadeia produtiva do Estado, com uma estrutura que facilitará o escoamento da produção, como a importação de matérias-primas.

Durante a apresentação do projeto, um representante de cada empresa foi convidado a se manifestar e a detalhar suas atividades e área de atuação.

A Portos RS tem registrado recordes nos últimos meses. O mais recente é o melhor resultado da história para um primeiro semestre, com uma movimentação de 20.805.726 toneladas.

Ao longo dos seis primeiros meses do ano, foram 7.101.372 toneladas de carga geral, 12.074.850 toneladas de granéis sólidos e 1.629.504 toneladas de granéis líquidos. A liderança das exportações continua com as remessas de soja em grão, mas as cargas de madeira foram as que apresentaram maior incremento percentual no período em relação ao ano passado, um aumento de mais de 315%.

Ainda em Rio Grande, Leite visitará as obras e as instalações da Yara Brasil e se reunirá com o prefeito Fábio Branco, no Paço Municipal.

•Veja a apresentação sobre o projeto Rio Grande – Porto Indústria.