Polícia Civil prende suspeito de participação no homicídio de taxista em Tenente Portela

Coordenados pelo delegado Roberto Fagundes Audino, agentes da Polícia Civil de Tenente Portela, Barra do Guarita e Miraguaí cumpriram quatro mandados de busca e apreensão na manhã da quinta-feira (22/7) em Tenente Portela.

A ação também resultou na prisão de um dos suspeitos de participação no homicídio de Ramiro Heuert. O homem de 48 anos de idade era taxista em Tenente Portela e foi assassinado com disparos de arma de fogo às margens da ERS 330, na altura da entrada para a localidade de Alto Alegre. O crime ocorreu na noite de 14 de julho.

O taxista chegou a ser socorrido pelo SAMU ao Hospital Santo Antônio (HSA), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.