Governador cumpre agenda em Pelotas, Piratini e Cerrito nesta sexta, dia 23

Ao seguir com as agendas de interiorização no Sul do Estado, o governador Eduardo Leite tem compromissos nesta sexta-feira (22/7) nos municípios de Pelotas, Piratini e Cerrito.

Pela manhã, Leite visita o drive-thru de vacinação contra Covid-19 no Centro de Eventos Fenadoce, às 9h, e depois segue para a prefeitura de Pelotas. No local, às 9h45, tem reunião com a prefeita Paula Mascarenhas. Logo após, às 10h50, participa de encontro com prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), em que serão discutidas demandas da região.

Após a reunião com os representantes da Azonasul, o governador atenderá a imprensa. A coletiva de imprensa está marcada para as 11h45, na prefeitura de Pelotas.

Antes de deixar Pelotas, às 14h, Leite, juntamente com os secretários de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, e de Infraestrutura e Transportes, Juvir Costella, anuncia recursos para os municípios do Corede Sul. Será na Charqueada São João (Estrada da Costa, 750 – Areal).

A comitiva do Estado segue, então, para o município de Piratini, onde visita, às 15h45, a Ponte do Costa, na ERS-702. Reivindicação antiga da comunidade, a nova estrutura é o principal acesso a Piratini, ligando a cidade à BR-293.

Por fim, a agenda do governador na região se encerra em Cerrito, onde, às 16h45, haverá uma visita às obras no acesso ao município pela ERS-265.