Condutora escapa ilesa de acidente no interior de Miraguaí

De acordo com informações repassadas por um internauta do Sistema Província de Comunicação, o acidente de trânsito ocorreu na tarde da quinta-feira (22/7), numa estrada vicinal no interior de Miraguaí.

A motorista do Toyota Corolla seguia para a localidade de Linha São Paulo quando perdeu o controle da direção. O automóvel teve consideráveis danos materiais. Segundo nossa fonte, a condutora não sofreu ferimentos mais graves.

O internauta comentou que a estrada foi recentemente patrolada e existem pedras soltas, o que pode ter contribuído para o acidente de trânsito.

