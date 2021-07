Corpo do segundo bombeiro que estava desaparecido no prédio da SSP é encontrado

Às 23h15min de ontem, quarta-feira (21), os bombeiros retiraram dos escombros do prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) o corpo do sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós, 51 anos. Ele foi localizado próximo ao local onde estava o tenente Deroci de Almeida da Costa, 46 anos.

Os dois agentes estavam desaparecidos desde a última quarta-feira (14), quando ocorreu incêndio na sede da SSP. Mais de 120 bombeiros realizavam as buscas nesta noite. O trabalho foi reforçado na última terça-feira (20) com a chegada de cães farejadores de Santa Catarina.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.