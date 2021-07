Estado e município de Gramado elaboram projeto de testagem em turistas

A fim de evitar a propagação de novas variantes do coronavírus na região da Serra, local de alto fluxo de turistas, a Secretaria da Saúde (SES) e a prefeitura de Gramado iniciaram a elaboração de um projeto de testagem de visitantes na chegada ao município e acompanhamento dos casos que se mostrarem necessários.

Ainda sem data de início da execução confirmada, os detalhes do projeto serão debatidos entre as equipes técnicas. “Certamente neste segundo semestre, devemos receber mais visitantes de outros locais do país no Estado, e precisamos de estratégias para evitar a transmissão do vírus”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Especialista em saúde do Laboratório Central do Estado (Lacen), Richard Steiner Salvato lembrou de que duas das variantes de preocupação do coronavírus (a P.1, que teve primeiro registro no Amazonas, e a Delta, com primeiro registro na Índia) foram identificadas a primeira vez no Estado neste município. “Isso comprova a necessidade de cuidado redobrado”, acrescentou Arita.

Também em pauta na reunião, a secretária Arita informou que a SES está trabalhando em um estudo para corrigir possíveis defasagens na distribuição de doses da vacina contra Covid-19, e realizar remanejos que beneficiem municípios que tenham população maior do que as estimativas ou que vacinam muitas pessoas de fora do seu próprio território, como é o caso de Gramado e outras cidades serranas.

O estudo será apresentado nos próximos dias em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). “Queremos que as cidades da Serra sejam locais seguros também em relação à prevenção da Covid-19”, concluiu a secretária.